Rinviata per pioggia la finale di Copa Libertadores tra Boca e River

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che...

Felipe Anderson e Gabbiadini non bastano: pari per Hammers e Saints

Getafe-Valencia 0-1, Parejo-gol: vittoria in campionato dopo oltre un mese

Bundes, il Dortmund vince il Klassiker in rimonta e spedisce il Bayern a -7

Bayern, il sogno di Hoeness: "Per Mbappé non avrei limiti di spesa..."

Real Madrid, i convocati per il Celta Vigo: c'è Vinicius Jr, out Varane

Marsiglia, Payet: "Faremo il possibile per invertire la tendenza negativa"

Liga, Girona e Leganes non vanno oltre lo 0-0

Belgio, Witsel: "Non mi sorprende che il Real voglia Roberto Martinez"

Atl. Madrid, Godin: "In campo nonostante l'infortunio. Che gioia la vittoria"

Brutte notizie per gli appassionati di calcio argentino. La super finale di Copa Libertadors tra Boca Junior e River Plate che si sarebbe dovuta giocare questa sera alle 21 infatti è stata rinviata a causa delle forti piogge e per l'eccessiva acqua che si è accumulata sul terreno di gioco. Secondo le ultime indiscrezioni, la gara dovrebbe essere disputata lunedì o mercoledì.

