Riquelme: "Superclassico? Ci hanno tolto la nostra partita. È molto triste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex fantasista del Boca Juniors Juan Roman Riquelme è tornato a parlare della finale di Copa Libertadores fra gli Xeneizes e il River Plate che si giocherà a Madrid dopo il caos provocato dai tifosi prima delle gara di ritorno criticandone la decisione: “Ci sono poche cose tipiche dell’Argentina. Le grigliate, il mate, il dulce de leche e il Superclasico. E quest’ultimo ce l’hanno appena portato via. Era la nostra partita, quella fra le squadre più importanti d’Argentina, quelle che hanno portato il nostro calcio in cima al mondo ed è triste che si giochi all’estero. - continua Riquelme ai microfoni di Radio Mitre - È come se una finale fra Real Madrid e Barcellona si giocasse nello stadio del Boca o del River. E cosa faremo quando le due squadre dovranno rigiocare? Le faremo giocare nuovamente in un altro paese? Quando si rincontreranno il prossimo anno e sarà tutto normale ci chiederemo perché questa gara non è stata giocata in Argentina”.