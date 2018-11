River-Boca all'ultimo atto. Stasera il gran finale

River-Boca, atto secondo: chi vince si guadagna la gloria eterna, chi perde un’umiliazione impossibile da cancellare. Si gioca stasera alle 21 italiane il ritorno della finale di Copa Libertadores. All’andata è finita 2-2 ma i gol in trasferta non contano, quindi in caso di parità si va ai supplementari e poi ai rigori. Si gioca al Monumental, casa del River, senza la tifoseria ospite. Alla Bombonera, lo stadio del Boca, c’erano 50 mila tifosi per l’ultimo allenamento. Allerta massima - riporta il Corriere della Sera - si temono scontri dopo il match.