River-Boca, D'Onofrio sbotta: "Angelici rispetti l'accordo Conmebol"

Prosegue il duro botta e risposta tra River Plate e Boca Juniors. Dopo aver trovato l'accordo per posticipare la finale di Libertadores tra l'8 ed il 9 dicembre, il presidente del Boca, Daniel Angelici, ha ribadito l'intenzione di non voler giocare la finale di ritorno chiedendo la vittoria a tavolino. Dall'altra parte, il collega Rodolfo D'Onofrio non ci sta e tuona: "Basta parlare, dovete venire a giocare la partita. Dovete mantenere la parola, giochiamo anche sulla Luna - ha detto in conferenza -. Se il presidente del Boca Angelici è in ascolto gli dico che è arrivato il momento di dire basta, di mettere da parte le parole e di venire a giocare la partita. Ha firmato con me il documento della Conmebol, ha dato la sua parola davanti a me e al presidente della confederazione. Sono molto addolorato per quanto successo e spero che si arrivi a un accordo prima possibile. Avevamo trovato l'accordo per posticipare di 24 ore il match - ha proseguito -, ma mai avrei pensato che quella stessa sera si prestava a scrivere per chiedere la partita a tavolino".