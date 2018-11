Prima pagina listata a lutto, quella di Olé oggi in edicola. "Abbiamo perso" è il titolo, in riferimento alla decisione della Conmebol di far disputare il ritorno della finale di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors non solo lontano da Buenos Aires, ma addirittura fuori dall'Argentina. "Ha perso il River. Non giocherà la finale con la sua gente in tribuna. Sarà l'8 o il 9 dicembre all'estero (Qatar?). E non avrà pari condizioni. Ha perso il Boca, che voleva la Coppa sulla scrivania dopo la brutale aggressione ma dovrà accettare di giocare. Ha perso il Paese la possibilità di vivere una festa a causa della negligenza e l'incapacità delle forze dell'ordine e la violenza dei vandali. Abbiamo perso noi tifosi: ci hanno tolto la speranza, la voglia, l'entusiasmo di sfruttare la passione in una finale unica. Siamo quelli maggiormente puniti e siamo in lutto".