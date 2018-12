Fonte: Dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Una gioia smisurata, quella del River Plate, dopo la vittoria del Superclasico e della Copa Libertadores 2018. Gli eterni rivali del Boca rimontati per 3-1, in un tempio del calcio mondiale come il Santiago Bernabéu... Così, come mostrato sui propri social dal 'Pity' Martinez, nello spogliatoio i giocatori biancorossi hanno voluto "dedicare" la vittoria al Presidente della Repubblica argentina Mauricio Macri e, soprattutto, a quello degli Xeneizes Daniel Angelici. Polemiche frutto della tensione istituzionale creatasi dopo l'aggressione di alcuni tifosi del River al pullman del Boca, con la decisione da parte della CONMEBOL di spostare il match in Europa e il conseguente ricorso dei gialloblù che chiedevano il successo a tavolino. Se mai ce ne fosse stata la possibilità, da questa storica finalissima l'inimicizia sportiva tra le due compagini di Buenos Aires sembra dunque destinata a inasprirsi ancora di più.