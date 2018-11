River-Boca, lo scandalo fa il giro del Mondo: "36 ore di vergogna"

"Un weekend da dimenticare". Il titolo del New York Times è uno dei tanti che, in giro per il Mondo, mette sotto accusa quel che è accaduto a Buenos Aires in occasione della mai giocata gara tra River Plate e Boca Juniors. Fatti, misfatti, che hanno riempito le pagine dei giornali e i servizi televisivi di ogni continente. "Le 36 ore che hanno riempito di vergogna il calcio argentino", è il titolo del lungo speciale della BBC in Inghilterra. La Bild parla invece di "una nuova dimensione nella violenza nel calcio" e della "peggior madre di ogni finale".