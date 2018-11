River-Boca, Riquelme: "Stanco di vedere violenza, basta vivere così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rinvio del Superclasico per l'assalto al bus del Boca, Riquelme ha espresso tutta la sua indignazione verso la violenza dei tifosi: "Sono persone, la gara non ha più importanza, la cosa più importante è che nessun giocatore venga seriamente ferito. Non posso credere come dobbiamo vivere così, dovevamo essere una festa. Sono stanco, stanco di guardare tutto quello che è successo, di vedere gente lanciare pietre e non essere fermata, dobbiamo ringraziare che non ci siano giocatori del Boca feriti gravemente, non posso credere a quello che è successo".