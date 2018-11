River Plate nei guai? Conmebol apre procedimento disciplinare

Ad Asuncion Esecutivo decide data recupero finale Libertadores

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La Conmebol, l'equivalente della Uefa sudamericana, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del River Plate dopo i disordini di sabato avvenuti all'esterno dello stadio Monumental di Buenos Aires, prima della finale di ritorno della Coppa Libertadores contro il Boca Juniors. Il club dei 'Millonarios' avrà adesso 24 ore di tempo dalla notifica presentare la sua linea di difesa. L'apertura del dossier arriva nel giorno della riunione dell'esecutivo della Conmebol in programma oggi ad Asuncion, in Paraguay, in cui si discuterà della nuova data del recupero della partita. Dopo gli incidenti di sabato, il Boca Juniors ha chiesto la vittoria a tavolino.