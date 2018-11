© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tifosi del River Plate sta già programmando la festa che faranno durante la finale della Libertadores contro il Boca Juniors, sabato prossimo al Monumental. Tutti dovranno utilizzare la casacca della squadra con la banda rossa in diagonale in modo che tutto lo stadio sia colorato uniformemente. Durante l'ingresso in campo delle due squadre, la tifoseria vuol aumentare il clima di festa con tanti palloncini. Sono 66.266 i biglietti venduti per questa partita che non avrà la tifoseria ospite