Samuel: "Comunque andrà River-Boca sarà una partita macchiata"

© foto di Federico De Luca

La decisione di far giocare la finale di ritorno di Libertadores fra River e Boca al Santiago Bernabeu di Madrid sta facendo discutere. Questo il pensiero di Walter Samuel alla Gazzetta dello Sport: "Comunque andrà, sarà una partita macchiata. Ci guardava tutto il mondo, ma in Argentina siamo così, basta ripensare alla legalizzazione dell’aborto, la scorsa estate: che sia sociale, politica, sportiva, qualunque questione diventa un motivo per essere rivali in modo estremo. E oggi gli amici mi telefonano, hanno paura di mandare i figli allo stadio. Qualunque stadio".