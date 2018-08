Santos, Gabigol si difende: "Se non gira la squadra non giro neanche io"

Gabriel Barbosa, attaccante del Santos in prestito dall'Inter e da tutti conosciuto come Gabigol, ha parlato alla vigilia della partita contro il Flamengo, provando a difendersi dalle numerose critiche piovute nei suoi confronti: "Penso di far parte della squadra, quando l'intera squadra non gira, non giro neanche io. Conosco le mia responsabilità nel Santos, ho sempre cercato di dare il massimo. Nell'ultima partita, ho giocato un match più difensivo che offensivo, ma molta gente non lo vede. Quando torneremo a vincere, tutto andrà bene e ogni giocatore tornerà a valere", riporta FcInterNews.it.