Santos, Jair Ventura: "Gabigol non è al massimo ma sarà importante"

Il tecnico del Santos, Jair Ventura ha parlato di Gabigol, autore di un gol importante nel pareggio contro il Ferroviaria: "Non giocava da dicembre, è difficile per uno che non ha fatto la preparazione pre-campionato con il gruppo. Sarà importante e ci aiuterà, segnando anche i gol che non ha fatto oggi", le sue parole riprese da FcInterNews.it.