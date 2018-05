Santos, Jair Ventura sicuro su Gabigol: "Il suo sarà un grande anno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simpatico botta e risposta tra Gabigol e il tecnico del Santos Jair Ventura. "Un attaccante può essere importante per la sua squadra anche senza segnare (quattro gol in dieci gare per Gabriel Barbosa finora, ndr), facendo i movimenti giusti. Gabigol ha una grande capacità di autocritica, adoro le persone come lui. Son sicuro che il suo sarà un grande anno. I periodi in cui non si segna ci stanno, l'importante è il gioco che fai", ha detto l'allenatore. Belle parole alle quali ha risposto lo stesso attaccante di proprietà dell'Inter: "Il mio rapporto con lui non può che essere positivo. Lo rispetto molto e parliamo ogni giorno, in modo che io impari. Sarà importante per me continuare a lavorare con Ventura e giocare in questo modo, da attaccante. Manca ancora del lavoro da fare, ma andrà meglio col prosieguo della stagione". Lo riporta il portale brasiliano Lance.