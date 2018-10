Stampa argentina, per Icardi e Dybala voti insufficienti: "Non incidono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amichevole tra Argentina e Colombia giocata nella notte nel New Jersey, ha visto protagonisti con la maglia dell'Albiceleste anche Mauro Icardi (partito titolare ed uscito all'85') e Paulo Dybala (entrato al 9' della ripresa). Per il capitano dell'Inter una bella occasione nel primo tempo, tanto lavoro e pochi rifornimenti nella ripresa. Un'attenuante non considerata dalla stampa argentina: voto 4 in pagella a Icardi da parte di Olé ("Un'occasione nel primo tempo e quasi nient'altro"), lo stesso voto del Clarin ("Solo una chance nel primo tempo. Ha avuto poco peso in area. Inespressivo"). Miglior, anche se non esaltanti, invece, i giudizi su Dybala: Olé gli dà la sufficienza, mentre il Clarin lo boccia col 5 ("Non ha mai inciso sulla partita").