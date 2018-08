Tevez: "Troppe critiche, capisco la pausa di Messi con l'Albiceleste"

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato TMW. Da quattro anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi,...

Napoli, De Laurentiis: "Ospina può arrivare. Al lavoro per chiudere"

Samp, chiesto Niang in prestito con diritto: risposta negativa del Toro

Juventus, no a 60 milioni del PSG per Alex Sandro: ora il rinnovo

Roma, ipotesi Taison legata ad una cessione in attacco

Parma, corsa a due per l'out destro: Rispoli in vantaggio su Faraoni

Torino, in prova il giovane centrocampista Aouladzian

Napoli, per l'attacco si è pensato a Immobile: no della Lazio

Sassuolo, squinzi blinda Ferrari: no a Porto e Fenerbahce

Genoa, Criscito: "Faremo qualcosa per la città. Dobbiamo essere uniti"

Atalanta, sondaggio per il centrocampista del Chievo Nicola Rigoni

Lazio, difficoltà per la cessione di Cataldi: rinuncia anche il Frosinone

Lazio, Caicedo, Basta, Lukaku e non solo: ancora 13 giocatori da piazzare

Juve, Allegri studia un Bernardeschi alla Isco: nuovo ruolo in vista

Napoli, tentativo per Lasagna: no dell'Udinese

Sampdoria, richiesta alla Lega per rinviare la gara con la Fiorentina

Udinese, trattativa sbloccata per Nikolaou: all'Olympiacos 4 milioni

In vista del Trofeo Gamper di oggi pomeriggio, l'attaccante del Boca Juniors Carlos Tevez ha parlato così della pausa di Leo Messi con la Nazionale argentina: "Si può capire. Se dai il massimo e poi ti criticano, le cose si complicano. Sono stato dalla parte di Messi e immagino cosa stia passando ora". Questo pomeriggio Tevez e il suo Boca Juniors sfideranno i blaugrana al Camp Nou.

