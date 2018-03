Tifosi irridono la tragedia della Chapecoense: Nacional punito

© foto di Federico De Luca

Nacional Montevideo punito per il comportamento dei suoi tifosi. Nel corso della partita contro la Chapecoense dello scorso 31 gennaio alcuni aficionados della squadra uruguayana si sono resti protagonisti di un gesto deprecabile: inquadrati dalle telecamere hanno mimato il gesto del volo di un aereo, in riferimento alla tragedia del 28 novembre 2016, quando un apparecchio precipitava a sud di Medellin, provocando la morte di 71 persone, fra cui la quasi totalità dei giocatori e membri dello staff della Chapecoense.

Per queste ragioni la CONMEBOL ha vietato ai tifosi del Nacional di seguire la propria squadra in trasferta nelle competizioni internazionali per tre partite, di comminare al club una multa di 80mila dollari statunitensi.