TMW - Penarol, preso Lores Varela: prossima settimana la firma

© foto di Federico Gaetano

Colpo di mercato per il Penarol. Preso l’esterno uruguaiano classe 91 Ignacio Lores Varela. Affare praticamente concluso. Diego Lopez ha individuato in Lores il rinforzo ideale per il suo reparto offensivo. E la prossima settimana sarà quella giusta per formalizzare una trattativa che ormai è ai dettagli per i prossimi due anni. Lores Varela torna in Uruguay, il Penarol lo aspetta...