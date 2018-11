TMW - River-Boca: oggi summit per decidere data e luogo: le ultime

Partita infinita. Continuamente rinviata. River-Boca è il match più atteso in Argentina e non solo. Dopo gli scontri di sabato scorso la partita è stata rinviata a data da destinarsi. E oggi si terrà una riunione tra i dirigenti per capire quando e dove giocare. La sensazione è che si possa provare a rigiocare questo sabato. Facinorosi permettendo...