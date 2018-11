Tragedia in Honduras: ucciso il portiere del Club Deportivo y Social Vida

Tragedia in Honduras. Ieri, alle prime ore dell'alba, è stato assassinato il portiere del Club Deportivo y Social Vida (prima divisione) Oscar Munguia. Secondo quanto riferito dai media locali, il ventisettenne sarebbe stato coinvolto in un'accesa lite con un cliente del bar di un hotel a La Ceiba. Qualche parola di troppo e un parapiglia, culminato con una vera e propria esecuzione a colpi di pistola sotto gli occhi di numerosi testimoni. L'omicida sarebbe già stato riconosciuto grazie alle immagini a circuito chiuso dell'albergo, ma ancora in fuga.