UFFICIALE: Atletico Paranaense, firma l'ex Roma e Udinese Marquinho

BECKHAM VUOLE PORTARE CR7 IN MLS. INTER, SOGNO CHIESA. LA LAZIO BLINDA MILINKOVIC-SAVIC, MA OCCHIO A MOURINHO. MARCELO CHIUDE ALLA JUVE: "RESTO AL REAL". MILAN, PRONTO L'ASSALTO A RABIOT Secondo quanto riportato dal Daily Express, in vista dell'inizio delle attività e dell'ingresso...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 settembre

Argentina, Di Maria e Otamendi hanno chiesto di non essere convocati

Brasile, Tite: "Dopo l'uscita dal Mondiale non ho dormito per 15 giorni"

Brasile, convocato il naturalizzato Pereira: non accadeva da 100 anni

Uruguay, i convocati per le amichevoli con Messico e Colombia

Paraguay, il brasiliano Menezes rifiuta la proposta per il ruolo di ct

Penarol, per Gargano incidente domestico mentre recupera da una lesione

Tanque Denis vola in Perù: ha firmato con l'Universitario

Santos-Independiente, partita sospesa per invasione

Colombia, chi sarà il CT? La federazione convoca in riunione Pekerman

Colombia, per il ruolo di ct contattato anche Ranieri: no del tecnico

Colombia, i 23 per Venezuela e Argentina: ci sono Ospina e Cuadrado

Uruguay, i convocati per l'amichevole col Messico: ci sono 4 italiani

Dall'Argentina: sfida Tata Martino-Mascherano per il ruolo di nuovo ct

Brasile, 22° turno: quattro squadre raccolte in sei punti

Colombia, Pekerman non è più il commissario tecnico

Colombia, Murillo torna in Nazionale: "Voglio sfruttare quest'occasione"

Veja a entrevista completa no nosso canal! 👉 https://t.co/DoH8ytEnY2 pic.twitter.com/PeQIHul6wF

Marquinho: "Eu me sinto honrado de vestir esse manto".

Marquinho ha firmato con l'Atletico Paranaense. L'ex centrocampista di Roma, Verona e Udinese, classe 1986, è reduce dall'esperienza al Fluminense. Per lui contratto annuale.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

