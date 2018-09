UFFICIALE: Colombia, Pekerman non è più il commissario tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio colombiana rende noto che dopo un colloquio con il commissario tecnico José Pekerman ha deciso per la separazione del rapporto di lavoro con l'argentino. 69 anni, Pekerman chiude la sua avventura con i cafeteros iniziata nel 2012 e che ha portato a due qualificazioni consecutive ai Mondiali, con l'accesso ai quarti di finale nel 2014 come miglior prestazione di sempre per la selezione.