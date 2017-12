UFFICIALE: Corinthians, arriva l'attaccante Junior Dutra dall'Avaì

Acquisto nell'ultimo giorno dell'anno per il Corinthians, storico club brasiliano. Il Timao, soprannome della società, ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Junior Dutra dall'Avaì. Nato calcisticamente nel Santos, il 29enne in carriera ha giocato però anche in Giappone, Belgio ed Emirati Arabi, prima di tornare in patria.