UFFICIALE: Cruz Azul, Paco Jemez non è più l'allenatore dei messicani

Il Cruz Azul, tramite il suo sito ufficiale, ha annunciato l'addio del tecnico Paco Jemez a partire dalla prossima stagione. Nel comunicato si legge di come club e allenatore abbiano deciso di non rinnovare il contratto in essere. Il club messicano ha concluso il proprio campionato ai quarti di finale dei playoff contro il Club America.