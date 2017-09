UFFICIALE: Ecuador, via Quinteros. Celico in panchina fino a novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gustavo Quinteros non è più il Commissario Tecnico dell'Ecuador. La Federazione sudamericana, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato che ha deciso di risolvere il contratto con l'ormai ex selezionatore. L'Ecuador è ottavo nella classifica delle qualificazioni verso Russia 2018 con 20 punti, a quattro distanze dal quarto e ultimo posto utile per accedere al Mondiale. A guidare l'Ecuador nelle ultime due gare di qualificazione sarà Jorge Célico, Direttore Tecnico della Federazione.