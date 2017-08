UFFICIALE: Gabi Milito riparte dalla panchina del cileno O'Higgins

Gabi Milito riparte dalla panchina. L'ex difensore del Barcellona, fratello di Diego, è stato infatti annunciato in giornata come nuovo allenatore del Club Deportivo O'Higgins, società cilena con base a Rancagua. Scelta curiosa e anche coraggiosa, dopo le esperienze non entusiasmanti alla guida di Estudiantes e Independiente.