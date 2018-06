UFFICIALE: Penarol, è l'ex Cagliari Diego Lopez il nuovo tecnico

16.49 - Tra pochi istanti, Perin dovrebbe uscire dal J Medical. Poi, l'ufficialità da parte del club bianconero. 16.39 - Alessio Filippi, preparatore dei portieri della Juventus, è arrivato al J Medical. Per lui il ben ritrovato a Mattia Perin. Manca ora solo l'ufficialità. 15.00...

LIVE TMW - Perin-day in casa Juve: a breve l'uscita dal J Medical

Sormani vince in Danimarca: “Un mix tra A e Premier”

Russia -6, i talenti: Pavard, duttilità buona per la panchina di Deschamps

Juve, Dybala su Pogba: "Spero torni, risparmieremmo in videochiamate"

Ag. Berardi: "Incontro con Monchi programmato. Non c'è vera trattativa"

D'Amico: "Milinkovic? Via a cifra monstre. Serve nuovo De Vrij"

Juventus, conferme dalla Spagna per Cancelo: presto in bianconero

Roma, per Berardi sul piatto soldi e due giocatori

Russia -6, i talenti: Ait Bennasser, Monaco e Marocco: pronto per il salto

Atalanta, piace Vegas per la difesa: è sfida al River Plate

Samp, assalto Arsenal per Torreira. Ma le richieste dell'agente sono alte

Perin-day in casa Juve: a breve l'uscita dal J Medical

Juventus-Genoa, contatto in Lega per Mandragora

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy