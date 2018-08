UFFICIALE: River Plate, Larrondo in prestito al Defensa y Justicia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vecchia conoscenza italiana Marcelo Larrondo ha appena intrapreso una nuova avventura in patria. L'ex attaccante di Fiorentina, Torino e Siena - tra le altre - è stato infatti annunciato come un nuovo calciatore della compagine argentina Defensa y Justicia, che l'ha rilevato in prestito per la prossima stagione dal River Plate. Questo il tweet della squadra di Primera Division: