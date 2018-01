UFFICIALE: Talleres Cordoba, arriva Soñora dallo Stoccarda II

Il Talleres de Cordoba, squadra di prima divisione argentina, ha ufficializzato tramite i propri canali di comunicazione l'acquisto di Joel Soñora, esterno classe '96 argentino-statunitense. Il giocatore arriva in prestito per un anno dallo Stoccarda II, club satellite della squadra di Bundesliga. La società argentina detiene un'opzione per l'acquisto definitivo del calciatore entro la data del 31 dicembre.

#PlantelSuperior| La Comisión Directiva del Club informa que el volante Joel Soñora se suma al plantel de Talleres para la Superliga Argentina → https://t.co/0X55FPrlwF pic.twitter.com/h0d9H5gQbz — Talleres (@CATalleresdecba) 13 gennaio 2018