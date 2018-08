UFFICIALE: Tanque Denis vola in Perù: ha firmato con l'Universitario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura, a 38 anni, per l'attaccante argentino German Denis. Terminata quella con il Lanus in patria, l'ex centravanti dell'Atalanta salpa in Perù. Poche ore fa infatti l'Universitario, società storica della capitale Lima, ha annunciato che il classe '81 argentino, con doppio passaporto italiano, presto sarà un nuovo calciatore della squadra. Arriva da svincolato. Ecco il tweet con il quale è stato ufficializzato l'affare: