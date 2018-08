UFFICIALE: Tino Costa in Argentina. Ha firmato con il San Martin

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista Alberto Facundo Costa, da tutti ribattezzato Tino, che in Italia ha giocato con le maglie di Genoa e Fiorentina, è ufficialmente tornato in patria. Nella notte è infatti arrivata l'ufficialità della nuova avventura del giocatore classe '85, che ha lasciato l'Almeria - in Segunda Divison spagnola - per approdare al San Martin de Tucuman.