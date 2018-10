Uruguay, il Penarol di Lopez e Lores Varela vince il campionato

© foto di Federico Gaetano

Campionato di Clausura in tasca. E sorride anche un po’ di Italia. Perché a vincere il campionato uruguaiano è il Penarol allenato da Diego Lopez, ex allenatore di Bologna, Palermo e Cagliari. Ma non solo: nella formazione uruguagia milita anche Ignacio Lores Varela, esterno offensivo classe 91 con tante esperienze italiane alle spalle. Dal Palermo fino a Bari, Vicenza, Varese, Pisa e Ascoli. In estate la scelta di tornare in Uruguay nonostante le tante richieste di mercato in Italia. Una scelta dettata da vicende personali, che si è rivelata vincente. E il futuro è tutto da scrivere, perché Lores Varela ha ancora tanti estimatori in Europa. E le richieste da qui alla prossima estate potrebbero lievitare. Intanto il Penarol festeggia. Il campionato di Clausura è giallonero...