Venezuela, i convocati di Dudamel: presenti due italiani

L'umiltà di CR7 e una rosa pazzesca: il buongiorno della Juve. Il bilancio del mercato: la rinascita di Milano. De Laurentiis stecca, Ancelotti no. E' stata l'estate dei grandi agenti e intermediari

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Ancelotti: qui per vincere"

Inter, Skriniar è in dubbio per il Sassuolo: pronto Miranda

Il Secolo XIX sul Genoa: "Laxalt saluta Genova, ma Lazaar non arriva"

Il Giornale: "Che ipocrisia voler bloccare il calcio per lutto"

AS apre con Modric: "È il momento di rialzarsi"

Ieri il selezionatore del Venezuela , Rafael Dudamel, ha annunciato le convocazioni in vista delle amichevoli che disputerà il 7 Settembre a Miami, contro la Colombia, e l'11 Settembre, a Panama City, contro Panamà. Presenti anche due calciatore della Serie A: Rincon del Torino e Machis dell'Udinese.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy