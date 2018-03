VIDEO - Che doppietta di Vinicius! I risultati della Copa Libertadores

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol in 23 minuti per ribaltare lo svantaggio e permettere al Flamengo di iniziare la sua avventura in Copa Libertadores con una vittoria. Questa la cartolina di presentazione nella competizione per Vinicius, classe 2000 già acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro. In bassi tutti i risultati della notte e il video con i gol del giovanissimo attaccante brasiliano.

Estudiantes-Garcilaso 3-0

Bolivar-Colo Colo 1-1

Emelec-Flamengo 1-2

Corinthians-Lara 2-0

Atletico Nacional-Delfin 4-0