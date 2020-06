...con Benny Carbone

vedi letture

“Inter-Napoli sarà sfida da calcio estivo ma ci pensano Conte e Gattuso. Ripresa surreale ma importante per tutti. Grazie Zenga, ma ora cammino da solo. E aspetto il progetto giusto”

“Sarà una partita surreale che ti porta a pensare che non vedremo le solite squadre. Si giocherà senza tifosi, per i giocatori è la prima partita. Le due squadre sono di grande livello, ma non giocano a calcio da tanto tempo”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Inter e Napoli, Benny Carbone.

Come immagina la partita di stasera?

“Non lo so, davvero. Sarà una partita strana. Da calcio estivo”.

Però la posta in palio è alta...

“Sembrerà una partita di basso livello, ma è veramente importante. C’è in palio una posta pesante. Antonio (Conte, ndr) in questi casi, così come Gattuso, troverà la giusta grinta. Già nelle partite estive entrambi hanno la giusta carica. Conte è affermato, ha vinto tanto. Gattuso ha già fatto bene al Milan così come a Napoli nell’ultima parte. Un bel confronto”.

La ripartenza la aspettavo tutti...

“Che il calcio riparta è importante per tutti. Senza calcio soffriamo. Soprattutto i calciatori, che sui social ho visto che non hanno mai mollato. Secondo me è stato giusto far ripartire il movimento”.

E leí, mister? Dopo l’esperienza da vice di Zenga tenterà un’esperienza da primo?

“Voglio camminare da solo. È giusto così.

Ho voglia di prendermi le mie responsabilità e lavorare in un certo modo. Questi due anni sono stati positivi, mi hanno fatto crescere. Ma voglio ripartire. Ci credo. Ho solo bisogno di trovare un progetto, al di là della categoria”.

Valuta anche l’estero?

“Perché no? Vorrei avere la possibilità di scegliere il progetto giusto. Se chiamano e accetto, vuol dire che l’ho trovato”.