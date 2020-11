...con Fabio Simplicio

“Pedro devastante, spero torni a Firenze. Balotelli al Vasco da Gama? Meglio di no... stia in Europa. Roma, ti manca un capitano. Parma, con Liverani arrivi in alto”

“Pedro brilla in Brasile? Come già visto con Gabigol, non è facile per i brasiliani uscire dal territorio e fare come Kakà. Ricardo ha fatto subito un campionato da paura, ma è diverso”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex centrocampista di - tra le altre - Palermo e Roma, Fabio Henrique Simplicio, oggi operatore di mercato.

Da meteora a Firenze a grande protagonista in Brasile.

“È devastante. In area è il numero uno. Spero possa ritornare a Firenze e fare bene”.

Non ha brillato in Italia neppure Paquetà, al Milan.

“Forse il modulo del Milan non era in linea con le sue caratteristiche. È uno che viene sempre preso in considerazione dalla Nazionale. In Italia non ha avuto possibilità di esprimersi. Ma oggi il Milan vola”.

Gerson?

“Oggi nel suo ruolo è il numero uno. Arriverà in Nazionale”

Il Vasco da Gama parlerà italiano. Con il direttore sportivo Fabio Cordella, che vuole Balotelli. Come vede Super Mario in Brasile?

“Non so se in Brasile Balotelli farebbe bene. Se ha avuto dei problemi dove è stato figuriamoci qui (sorride, ndr). Conoscendo l’ambiente è meglio che resti in Europa”

E il suo ex Parma?

“C’è Liverani, farà bene. Conoscendo Fabio porterà la squadra nelle zone alte”.

E la Roma?

“Non so se possa lottare per lo Scudetto. Ogni anno ci prova, si avvicina. Ma manca ancora qualcosa affinché possa volare”.

Cosa manca?

“Un capitano. Uno alla Totti e De Rossi”.

Difficilmente la vedremo in Italia a breve, giusto? Il Covid è un problema per tanti...

“È dura. Quest’anno è stato molto difficile. È una situazione da paura. È tornato il calcio, ma bisogna stare attenti. E aspettare il vaccino”.