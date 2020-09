...con Fabrizio Cacciatore

vedi letture

“Pronto a ricominciare. Cagliari? Mi hanno sbattuto la porta in faccia... Genoa, se chiami ci sono. Ripresa, brutto senza pubblico. Le sorprese del campionato...”

Fabrizio Cacciatore è uno degli svincolati di lusso. Separatosi del Cagliari il 30 giugno, è pronto a ricominciare. “Mi sono allenato con il Foligno, giusto per non allenarmi da solo. Da tre giorni sono a Verona perché le bambine hanno iniziato la scuola, cerco una squadra per allenarmi in attesa di ricominciare”, dice l’ex rossoblu a TuttoMercatoWeb.com.

Vederla svincolato è una sorpresa.

“Me lo chiedo anch’io come sia possibile. Ho avuto dei contatti, ma finché non c’è niente di concreto è inutile parlarne. Bisogna attendere”.

Questa settimana riprende il campionato. Come sarà?

“Il campionato così tardi non è mai iniziato. Le porte saranno ancora chiuse. Non è semplice. Magari c’è un minimo di abitudine ma giocare a porte chiuse non è bello.

Maran è ripartito dal Genoa.

“Può essere una bella sorpresa. Può dargli una marcia in più”.

Se chiamasse?

“Lavoriamo insieme da anni, mi farebbe piacere. Ma spetta a loro chiamarmi. Io sto bene, devo riprendere la forma fisica”.

Pentito di aver lasciato il Cagliari prima della fine del campionato?

“Non ho trovato l’accordo perché non mi hanno fornito garanzie. Non c’è stata l’intesa, ero in scadenza. Prima del giocatore c’è l’uomo. Ho fatto di tutto per rimanere, ma quando ti sbattono la porta in faccia non è piacevole. Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo ritenuto opportuno non proseguire”.

Che squadre è curioso di vedere?

“Sassuolo e Atalanta possono consolidare quanto fatto in passato. Il Milan ha fatto un bel colpo con Tonali. Si parla bene di Hakimi all’Inter, in prospettiva hanno fatto un bel colpo”.