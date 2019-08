...con Lupo

A tu per tu ...con Di Carlo 18.08 - “Il Vicenza è un gruppo nuovo, abbiamo costruito una squadra con calciatori come Padella e Marotta per dare una mano e una mentalità a chi era rimasto. Alla base si sono aggiunti giocatori di spessore affinché il Vicenza possa disputare un campionato da protagonista”. Così a TuttoMercatoWeb... 18.08 - “Il Vicenza è un gruppo nuovo, abbiamo costruito una squadra con calciatori come Padella e Marotta per dare una mano e una mentalità a chi era rimasto. Alla base si sono aggiunti giocatori di spessore affinché il Vicenza possa disputare un campionato da protagonista”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Moggi 17.08 - “Dybala non è un problema, la Juve potrebbe tranquillamente tenere sia lui che Higuain”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. Sarri ha parlato di esuberi a causa della lista Champions. "Che ci siano degli esuberi è fuori di dubbio. Ma la lista Champions...

A tu per tu ...con Sebastiani 16.08 - "Sarà un Pescara che come tutti gli anni cercherà di fare bene. Ci sono cinque-sei squadre più attrezzate di noi: Cremonese, Perugia e Spezia sono avversarie forti ma vogliamo fare un buon campionato". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Mercato:... A tu per tu ...con Giaretta 15.08 - "Siamo in corsa per accedere ai gironi di Europa League, sarebbe importante entrare. Sia da un punto di vista sportivo che economico". Così a TuttoMercatoWeb Cristiano Giaretta, dirigente del CSKA Sofia. Guarderà al mercato italiano? "Abbiamo preso Fabbrini. Per il resto siamo...

A tu per tu ...con Tissone 14.08 - "Al Nacional dal punto di vista personale è stata una bella esperienza, non lo è stata per quanto riguarda il collettivo perché la squadra è retrocessa. Ora mi guardo intorno, mi piacerebbe tornare in Italia". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista di Sampdoria e Atalanta, Fernando... A tu per tu ...con Necul 13.08 - Studia e apprezza Dybala, non ama molto rilasciare dichiarazioni. Un po' timido, ma estroverso col pallone tra i piedi. Lucas Necul è il nuovo talento d'Argentina. Classe cristallina che gli è valsa un ruolo in prima fila con la Nazionale Under 23 e l'attenzione da parte di alcune... A tu per tu ...con Sansone 12.08 - "Al Neftchi Baku per me è stata un'esperienza più che calcistica di vita, un momento di confronto con un'altra cultura. È stato difficile abituarsi, ma è stata un'esperienza da provare". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Sampdoria, Bologna e Neftchi Baku,...

A tu per tu ...con Novellino 11.08 - "Sarà un campionato molto interessante, meno noioso dell'anno scorso. La Juventus sta facendo molto bene sul mercato, sono curioso di vedere Giampaolo al Milan dove credo possa fare grandi cose. E poi c'è il Napoli che è è diventato di grande qualità". Così a TuttoMercatoWeb Walter... A tu per tu ...con Izco 10.08 - Mariano Izco riparte dalla Juve Stabia. Una nuova occasione per ricominciare ed essere protagonista. "Il direttore e il mister giocavano con me, mi hanno dato questa opportunità e dopo aver parlato la scelta è stata abbastanza facile", dice il centrocampista a TuttoMercatoWeb. Che... A tu per tu ...con Ujkani 09.08 - Samir Ujkani lascia il Rizespor. Risoluzione del contratto è tanta voglia di tornare protagonista. "L'anno scorso ho firmato per tre anni con una grande voglia di fare una nuova esperienza. Ma dopo due mesi è cambiato tutto: presidente e direttore, che hanno fatto scelte diverse....