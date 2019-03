© foto di Luigi Gasia

Il 15 marzo 1898 nasce la Federazione italiana del football, nome che ha mantenuto fino al 1905 per poi prendere quello attuale. La Figc viene riconosciuta dalla Fifa nel 1905 e fa parte del Uefa dal 1954 anno della sua fondazione. Organo di organizzazione e controllo del calcio, in Italia si occupa sia del calcio a 11 che di quello a 5. Ha la sua sede a Roma, mentre il centro tecnico e sportivo è a Coverciano vicino a Firenze. Affiliata al Coni, la Figc organizza le attività delle Nazionali maschili, femminili e giovanili e supervisiona e coordina le varie Leghe, che organizzano i campionati professionistici e quelli a carattere dilettantistico. Sia a livello nazionale che regionale. Alla Figc è affiliata l’associazione Nazionale arbitri AIA, che designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le gare organizzate appunto dalla Federazione.