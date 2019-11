© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 18 novembre 2009 allo Stade de France di Saint-Denis si gioca il ritorno del playoff per l'accesso ai Mondiali 2010: Francia-Irlanda. I transalpini sono nettamente favoriti, forti del successo nella gara d'andata in Irlanda per 1-0. A sorpresa però i bleus vanno sotto per un gol di Robbie Keane al 32'. Il risultato di 1-0 per gli irlandesi resterà tale fino al triplice fischio e saranno necessari i supplementari ed eventualmente i rigori per decidere chi mandare in Sudafrica. Al 12' del primo tempo supplementare Malouda su calcio di punizione sta per mandare la palla fuori: Henry riesce ad evitare la rimessa dal fondo mettendoci letteralmente la mano, prosegue l'azione e serve l'assist a centro area per Gallas che firma il pari. La terna arbitrale non vede e incredibilmente la rete viene convalidata. La Francia va ai Mondiali e si scatena la rabbia irlandese e lo scandalo porta la FIFA a intervenire: la Francia conserverà il suo posto fra le 32 finaliste, ma verrà sorteggiata in ultima fascia.