Ufficiale Catania, Castellini rinnova fino al 2028. Grella: "Può coltivare grandi ambizioni"

Catania Football Club comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con il calciatore Alessio Castellini. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "Ad appena 21 anni e in una piazza prestigiosa ed esigente come la nostra, Alessio si è già ritagliato un ruolo da protagonista, mostrando notevoli qualità calcistiche e caratteriali. Siamo orgogliosi della sua crescita e pensiamo che abbia le potenzialità necessarie per coltivare grandi ambizioni”.

Il difensore, che con il nostro club ha già collezionato 80 presenze e 6 reti in maglia rossazzurra, esprime le sue sensazioni: "Ringrazio il Presidente Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Grella e tutto il club, inclusi i tecnici e i compagni, per la preziosa possibilità che mi è stata data fin dal primo giorno e che oggi viene rinnovata. Sono fiero di poter indossare questa maglia così importante e di poter continuare a crescere in un ambiente in cui si respira fiducia nel futuro. Grazie anche ai tifosi per il grande affetto che mi viene manifestato continuamente: andiamo avanti con grande entusiasmo”.