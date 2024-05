Le pagelle dell'Inter - Dumfries combinaguai, Asllani il migliore. Lautaro a secco

SASSUOLO-INTER 1-0

(20' Laurienté)

Audero 6,5 - Una gran parata su Lipani, poi alza bandiera bianca sul rigore in movimento di Laurienté. Pop corn nel secondo tempo.

Pavard 6 - Tra i pochi a correre fino alla fine.

De Vrij 6 - Contiene senza alcun problema Pinamonti.

Bastoni 6,5 - Inaugura la gara numero duecento con l'Inter offrendo palloni a destra e a manca, una verve offensiva che resta una costante nella sua partita. Dietro ha poco o nulla da fare. (Dal 69' Buchanan 5,5 - Che non convinca Inzaghi è ormai un dato di fatto. Deve sfruttare meglio il poco spazio a disposizione).

Dumfries 5 - Torna titolare e sforna un avvio orrorifico, regalando a Doig la palla che diventa quella dell'1-0 neroverde. Prova a rifarsi con una buona spinta sulla fascia, l'errore resta però la parte più rilevante della sua performance. (Dal 60' Cuadrado 6 - Ancora tu, ma non dovevamo vederci più).

Frattesi 5,5 - Meglio a gara in corso che da titolare. Poco da eccepire sulla capacità di buttarsi dentro: con la palla e in fase di possesso, però, c'è un abisso con chi lo sostituisce. (Dal 69' Barella 6 - Pizzi e merletti senza incendiare la gara).

Asllani 6,5 - È una delle occasioni in cui deve dare una risposta. In un futuro non troppo lontano, le chiavi della macchina le può tenere lui? Inzaghi gli chiede costantemente più personalità, cresce col passare dei minuti e dalle sue intenzioni nascono le migliori occasioni dei nerazzurri. (Dal 74' Klaassen 6 - Ordinato).

Mkhitaryan 6 - Sul comò ha un santino di Zielinski, che (forse) dall'anno prossimo gli garantirà qualche giorno di riposo. Tra i due giovanotti: ci si aspetta li prenda per mano, gioca una gara ordinaria. (Dal 60' Arnautovic 5,5 - Partecipa alla sagra del fuorigioco nerazzurro).

Augusto 5,5 - Il tiro deviato da cui nasce il gol annullato a Lautaro è uno dei pochi squilli nella sua gara.

Sanchez 5,5 - Attacca e stacca la corrente. Quando c'è elettricità, accende l'Inter. Il più delle volte gigioneggia.

Lautaro 5,5 - Che il gol gli manchi dal 28 febbraio lo sanno pure i muri. Lo trova a fine primo tempo, ma in fuorigioco ci sono i 21 grammi della sua voglia di segnare. Costretto a rientrare tantissimo per dare una manovra alla squadra, spara in curva un pallone semi-interessante.

Simone Inzaghi 5,5 - Il Sassuolo come la sua kryptonite? Considerata la posta in palio, non esageriamo: è tutta un'altra storia rispetto al ko di San Siro. Turnover e festa spiegano la voglia relativa dei nerazzurri, che in una sera salutano quasi tutti i record ancora raggiungibili da qui a fine stagione. Col tricolore sul petto, per carità, ce ne si fa una ragione anche piuttosto in fretta. Qualche dubbio sui cambi: Cuadrado tra un mese farà le valigie, perché puntarci e non testare Buchanan a destra? Barella e Frattesi insieme restano una chimera. Insomma: vincere ha già vinto, le ultime gare possono tornare utili per qualche esperimento in più.