Il 19 maggio 1999 va in scena a Birmingham la finale di Coppa delle Coppe Lazio-Maiorca. I biancocelesti allenati da Sven-Goran Eriksson arrivano all'atto conclusivo dopo aver eliminato Losanna, Partizan, Panionios e Lokomotiv Mosca. Christian Vieri apre le marcature di testa dopo 7', Dani pareggia i conti quattro minuti più tardi per la squadra allenata da Hector Cuper. Una prodezza di Pavel Nedved all'81' consegna il trofeo ai biancocelesti, per la prima volta campioni in una competizione europea. Giusto in tempo prima della chiusura della Coppa delle Coppe: la riforma della Champions League, allargata dall'edizione 1999/2000 fino alle quarte classificate dei maggiori campionati, di fatto "mangia" quello che era il torneo riservato alle vincitrici delle coppe nazionali, che viene abolito dopo 39 edizioni.