Nella sua Trieste, in cui era nato poco meno di 77 anni prima, il 20 febbraio del 1979 si spegne dopo una breve malattia Nereo Rocco, personaggio vulcanico e di straordinario fascino del calcio italiano. Il nome di Nereo Rocco è legato soprattutto ai suoi trofei, vinti da allenatore. Attività che inizia ad intraprendere negli anni '40 dopo quella di calciatore. Come allenatore il Paròn (capo, dal dialetto triestino) guida diverse squadre, ma è con il Milan che vince a ripetizione sia in campo nazionale che internazionale, guidando i rossoneri alla prima storica vittoria in Coppa dei Campioni del 1963. Inventore del catenaccio, ossia di una modalità tattica volta soprattutto alla fase difensiva, la scuola di Rocco ha avuto soprattutto nel calcio italiano tantissimi seguaci.