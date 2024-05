Ufficiale L'addio di Mbappè al PSG: "Non rinnoverò, è il momento per una nuova sfida"

Con questo lungo video sui propri canali social, Kylian Mbappé ha annunciato l'addio al PSG per affrontare una nuova sfida. Queste le parole del francese: "Ciao a tutti, qui è Kylian. Voglio parlarvi. Ho sempre detto che avrei parlato con voi quando il momento fosse arrivato e così voglio annunciarvi che è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain. Non rinnoverò il mio contratto e l'avventura finirà nelle prossime settimane. Giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi domenica.

Ci sono tante emozioni, tanti anni dove ho avuto la possibilità e il grande onore di essere un membro del più grande club francese, che mi ha permesso di arrivare qui, di avere la mia prima esperienza in un club con tanta pressione e chiaramente crescere, al fianco di alcuni dei più grandi campioni della storia. Sono cresciuto anche come persone, con tutta la gloria e gli errori che ho commesso.

Prima di tutto voglio ringraziare tutti i compagni che ho avuto, tutti i tecnici: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier e Luis Enrique. I direttore sportivi Leonardo e Luis Campos, per avermi sempre accompagnato. Grazie a tutti i membri del club che nessuno vede e che meritano il giusto riconoscimento. So di lasciare il club in ottime mani.

E' dura, dura e non pensavo sarebbe stato così difficile annunciare di lasciare il mio paese e la Ligue 1. Però ne ho bisogno, una nuova sfida dopo sette anni. So di non essere il giocatore più dimostrativo ma dico grazie ai fans per tutto l'amore che mi hanno dato per sette anni. Il PSG è un club che non lascia indifferenti, o lo ami o lo odi. Io non ho rimpianti, è un club che ricorderò per tutta la mia vita. Non giocherò più qui ma continuerò a guardare ogni partita, lo seguirò ancora. Ho provato a dare il meglio di me stesso, sono grato per la vita per tutte le emozioni vissute. Ora dobbiamo alzare l'ultimo trofeo. Ici c'est Paris, arrivederci".