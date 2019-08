22 agosto 1926, la Juventus vince il suo secondo scudetto

© foto di Sara Bittarelli

Il 22 agosto 1926 la Juventus conquista il suo secondo scudetto battendo in finale l'Alba Roma. I bianconeri avevano dominato il campionato della Lega Nord e in finale affrontarono l'Alba Roma che era stata invece campione del sud. Nella partita d'andata la Juve si impose per 7-1 mentre al ritorno il 22 agosto vinsero 5-0. La squadra bianconera era formata da giocatori del calibro di Combi (portiere considerato uno dei migliori dell'anteguerra), Virginio Rosetta (difensore) e Federico Munerati (attaccante). In panchina l'ungherese Jeno Karoly restò fino al luglio 1926, quando morì per infarto: il suo posto fu preso da un altro ungherese, Jozsef Viola.