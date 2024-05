Roma, De Rossi: "Complimenti a loro, grazie ai ragazzi. L'Atalanta ha la stessa loro cilindrata"

vedi letture

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni della Rai dopo la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, terminata 2-2 e con l'eliminazione dalla coppa.

Cosa ha detto ai ragazzi?

"Li ho abbracciati e ringraziati, hanno dato veramente tutto. Venivamo da un tour de force: mentalmente e fisicamente tenere botta non era facile, ma l'abbiamo fatto. Avremmo dovuto tenere più la palla, ma solo grazie ai ragazzi per il percorso, per quello che mi fanno vedere ogni giorno e per il futuro".

Leverkusen squadra completa?

"Hanno caratteristiche che nel calcio moderno fanno comodo a chiunque, con giocatori che dal nulla possono creare un'occasione. Hanno un allenatore forte, che li fa muovere bene. Complimenti a loro, sono stati più forti. Giocano bene, sono costruiti bene e hanno caratteristiche che rendono difficile giocarci pronto. Noi bene nei primi 25 minuti, sapevamo che sarebbe stato difficile e nel finale siamo stati un po' sfortunati. Sono in una stagione splendida, in cui l'episodio gli è girato bene come all'andata".

Gli errori di Karsdorp e Abraham aumentano il rammarico?

"Aumenta il rammarico, ma loro hanno tirato moltissimo in porta. Ce la siamo giocata, ma loro non sono stati dietro e hanno avuto la botta di fortuna. Difficile non dargli la palla. L'Atalanta ha la stessa cilindrata, in finale potrà metterli in difficoltà".