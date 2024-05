Ufficiale Primo colpo della Roma per la prossima stagione: è Verena Hanshaw dell'Eintracht

La Roma ha annunciato il primo colpo in vista della prossima stagione tesserando la difenditrice Verana Hanshaw, classe '94, dall'Eintracht Francoforte dove ha giocato nelle ultime sei stagioni. La calciatrice austriaca ha firmato un contratto fino al 2026.

“La Roma si sta affermando come un top club europeo e mi piace molto il modo in cui gioca la squadra. Sono rimasta colpita da quanto la Roma mi abbia dimostrato un grande apprezzamento già da molto tempo e dal modo in cui in tutte le conversazioni con il Club mi sono stati delineati piani chiari per il futuro. - ha spiegato l'austriaca (oltre 100 presenze con la Nazionale) ai canali ufficiali del club giallorosso - Dopo sei anni all’Eintracht Francoforte, penso che questa estate sia il momento giusto per un cambiamento a livello personale. Come la Roma, anche io ho grandi obiettivi e voglia di vincere titoli. Per questo non vedo l’ora di affrontare nuove sfide in Italia e di giocare davanti a questi grandi tifosi”, ha dichiarato la calciatrice austriaca”.

“Verena è una giocatrice che seguivamo da tempo, un esterno di piede mancino che come caratteristiche mancava nella nostra rosa. Siamo felici di essere riusciti a portarla a Roma, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il suo spessore umano. - ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli - Le diamo un caloroso benvenuto e siamo certi che contribuirà notevolmente al raggiungimento dei nostri obiettivi futuri”.