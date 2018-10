23 ottobre 1988, il Napoli batte 8-2 il Pescara: Maradona e Carnevale danno spettacolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 23 ottobre 1988 al San Paolo di Napoli i partenopei battono 8-2 il Pescara. Il pubblico potè assistere ad una gara divertente, ricca di spettacolo. Era la terza giornata di campionato e la squadra azzurra di Ottavio Bianchi non diede scampo a quella di Galeone, ripetendo lo scarto di sei reti della stagione prima contro gli abruzzesi (in quel caso fu 6-0). Quel giorno Maradona faceva il suo esordio nel campionato 1988/89, dopo aver saltato il ritiro. Il fuoriclasse argentino era comunque in gran forma e segnò due reti. Andrea Carnevale, invece, fu autore addirittura di una tripletta. Careca segnò una doppietta e un gol lo realizzò Alemao, mentre per gli abruzzesi le reti furono di Gasperini ed Edmar. Gli azzurri non riuscirono quindi a battere il record del 1955 quando sconfissero la Pro Patria per 8-1.