Il 24 febbraio 2002 si gioca uno dei derby di Torino più controversi in assoluto. Dopo l'incredibile 3-3 dell'andata, con il Toro capace di rimontare da 0-3, anche il ritorno regala grandissime emozioni. Ma è la Juventus a fare la parte dell'inseguitrice: Trezeguet porta in vantaggio i bianconeri dopo 10 minuti, nella ripresa Ferrante e Cauet ribaltano l'incontro. A un minuto dalla fine, però, è Enzo Maresca a salvare la squadra di Marcello Lippi con un bel colpo di testa. È l'esultanza, però, a scatenare il putiferio: il centrocampista decide di mimare il gesto delle corna, simboleggiando il Toro (gesto peraltro caratteristico del bomber granata Ferrante) in segno di scherno. Si scatena così la caccia all'uomo, Maresca ovviamente. Un gesto mai dimenticato dai tifosi del Toro, al punto dall'osteggiare 11 anni più tardi un suo possibile approdo in maglia granata.